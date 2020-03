Sechs weitere Fälle von am Corona-Virus Erkrankten wurden am Freitag bestätigt. Derzeit gibt es im Bezirk 39 erkrankte Personen sowie mehr als 950 Kontaktpersonen in häuslicher Isolierung.

Um sechs Personen stieg im Laufe des Freitags die Zahl der an Covid-19 erkrankten Personen im Bezirk Weiz an. Am Samstag erhöhte sich diese Zahl weiter. Mit Stand Samstag, 21. März, am Nachmittag gibt es 39 erkrankte Personen.