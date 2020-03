Facebook

Wegen der Grenzschließungen und Quarantäne-Regelungen der EU können die etwa 60.000 24-Stunden-Pflegerinnen aus Rumänien, Ungarn oder der Slowakei nur noch sehr schwer nach Österreich ein- oder von Österreich ausreisen. Ab sofort gilt außerdem: Aus Ungarn oder Slowenien dürfen Ausländer nur nach Österreich, wenn sie einen negativen Corona-Test haben.

Bei vielen ist aber nicht klar, ob die Pflegekräfte den in ihren Heimatländern auch bekommen. Laut Gesundheitsministerium können die betroffenen Pflegerinnen auch in Österreich für zwei Wochen in Quarantäne - allerdings nicht bei den zu Betreuenden.