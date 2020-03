Am Freitag musste die Bergrettung Mürzzuschlag ausrücken, um einen unverletzten Wanderer von der Rax zu holen. Sie appelliert an die Bevölkerung, sich an die Ausgangsbeschränkungen zu halten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Von Bergtouren wird dringend abgeraten © Österreichische Bergrettung

Trotz Corona-Krise zieht es täglich zahlreiche Menschen bei strahlendem Frühlingswetter auf die Berge. Eine Tatsache, die auf viel Kritik stößt. So auch bei der Bergrettung Mürzzuschlag. Sie musste am Freitag zu einem Einsatz auf die Rax ausrücken, weil sich dort ein unverletzter Wanderer verstiegen war. Mithilfe eines Seils konnte er von einem Bergretter aus seiner misslichen Lage befreit werden. Die Bergrettung Mürzzuschlag appelliert nun an die Bevölkerung, sich an die Ausgangsbeschränkungen zu halten und keine Bergtouren zu unternehmen.