Ab wie vielen Besuchen gilt man eigentlich als Stammgast? Ab 10, 15 oder 20? Das hängt wahrscheinlich von der Art des besuchten Betriebes ab. Besucht man den Italiener ums Eck oder, wie in meinem Fall, die Höhle von Postojna in Slowenien? Mit wahrscheinlich schon fast 20 Besuchen (dienstlich ebenso wie privat) darf ich mich dort wohl zu den Stammgästen zählen. Trotzdem kenne ich die Höhle noch immer nicht in- und auswendig, dafür ist sie viel zu groß. Aber zum Glück gibt‘s Profis wie Anja Škarabot. Sie ist hauptberufliche Höhlenführerin und feiert heuer mit ihren Kollegen das 200-Jahr-Jubiläum des seltenen Berufes, zu dem auch das Beantworten blöder Fragen gehört. Die „liebste“ der 31-Jährigen: Schmecken Tropfsteine salzig? Ihre Antwort lesen Sie hier. Mahlzeit!

Ausgewildertes Tier soll für Nachwuchs sorgen

Im oberitalienischen Tarvis wurde am Wochenende das Luchsweibchen „Luna“ in die Freiheit entlassen. Es soll helfen, den Bestand der vom Aussterben bedrohten Tierart in den Alpen zu stärken.

Saisonal erhöhte Maut in Kroatien wird Dauerzustand

In Kroatien bleiben die saisonal erhöhten Mautgebühren dauerhaft in Kraft. Die Gebühren für die Fahrt auf den staatlich betriebenen Autobahnen werden nicht, wie vor Monaten angekündigt, auf das alte Niveau zurückkehren. Zu Beginn der Urlaubssaison war die Pkw-Maut im Juli um zehn Prozent angehoben worden, die höheren Saisonpreise sollten ursprünglich nur bis Ende September gelten.

In Grado freut man sich schon auf Weihnachten

Autor Stefan Maiwald lebt seit vielen Jahren auf seiner Lieblingsinsel und schreibt für die Kleine Zeitung regelmäßig über den Alltag in Grado. Diesmal meldet er eine Sensation: Die traditionelle Weihnachtskrippe auf dem Petersplatz in Rom kommt heuer aus Grado!

Ein Tag im verborgenen Garten Eden

Im legendären Garten Eden auf der Insel Giudecca in Venedig suchten berühmte Literaten, Künstler, Philosophen und Komponisten Inspiration. Rainer Maria Rilke und George Bernard Shaw, Marcel Proust und Jean Cocteau, Friedrich Nietzsche und Gertrude Stein, Ernest Hemingway, Eleonora Duse – und natürlich der Maler Friedensreich Hundertwasser, der das Naturjuwel 1979 erwarb. Jetzt wurde das verborgene Idyll für einen Tag geöffnet. Kollege Adi Winkler war live dabei.

Bis zur Kante der südlichen Lagune erstreckt sich der Hundertwasser-Garten – und ist mit 17.000 Quadratmetern größer als der Markusplatz © Adi Winkler

„Hier ist eine neue Welt, hier ist das Paradies!“

50 hauptberufliche Höhlenführer zeigen den Besuchern die wunderbare Unterwelt in der Höhle von Postojna in Slowenien und bringen neuerdings auch in eigener Sache Licht ins Dunkel. Zum 200-Jahr-Jubiläum der Profession ist den Reiseleitern durch das „Loch“ eine Ausstellung im Freigelände gewidmet. Wir haben sie mit Anja Škarabot, der ersten Höhlenlokführerin, besucht.

Ein köstlicher Geheimtipp im Naturschutzgebiet

In der Osteria Bisiaca in Staranzano bei Monfalcone wird mit Ausblick auf einen Streichelzoo typisch Friulanisch aufgekocht. Der Geheimtipp mitten im Naturschutzgebiet Foce dell’Isonzo hat sich – zumindest unter Einheimischen – allerdings schon herumgesprochen, weshalb eine Reservierung unerlässlich ist. Wir haben für Sie die Kontaktdaten.