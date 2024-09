Peinlich, aber wahr: Ich habe vom Trio „Il Volo“ erst heuer im Juni zum ersten Mal gehört – im Wellnessbereich des Hotels Galantha in Eisenstadt. Die weltberühmten Sänger aus Italien weilten im Burgenland, um bei der „Starnacht am Neusiedler See“ aufzutreten. Und weil eine Dame in der Sauna nicht glauben wollte, wer da mit einem Handtuch um die Hüften vor ihr saß, griff einer der Tenöre (oder war es doch der Bariton?) zum einzig gerade verfügbaren Beweis: Er sang ihr etwas vor. Leider kann ich nicht mit Sicherheit sagen, welcher der drei feschen Superstars es war. Fest steht aber: Einer von ihnen, Ignazio Boschetto nämlich, hat jetzt bei Bologna vor vielen feschen Hochzeitsgästen seine noch viel feschere Freundin Michelle Bertolini, Model von Beruf, geheiratet.

Der größte Hit des Trios heißt übrigens, falls Sie weder ein Fan sind noch mit einem der Sänger in der Sauna waren, „Grande amore“. Damit ist eigentlich alles gesagt.

Bewaffnete Sicherheitskräfte in den Bussen von Triest

In Triest sorgen ab sofort bewaffnete Sicherheitskräfte in den Bussen für mehr Sicherheit. Die Stadtpolitik reagiert damit auf wiederholte Gewalttaten im öffentlichen Nahverkehr, um Fahrgäste und Personal zu schützen.

Eine neue Identitätskrise der stolzen Inselbewohner

Exklusiv vorab: Autor Stefan Maiwald lebt seit vielen Jahren auf seiner Lieblingsinsel und schreibt für die Kleine Zeitung regelmäßig über den Alltag in Grado. Diesmal berichtet er über eine handfeste Identitätskrise in der Stadt. Man musste – wieder einmal – Einfluss und Bedeutung ans Festland abgeben.

Neuer Wegweiser zu christlichen Kraftorten

Besondere Ziele am Schnittpunkt dreier Kulturen stellen namhafte Experten im neuen Buch „Kraftquellen 5. 100 sakrale Kostbarkeiten zwischen Alpen und Adria“ vor. Im Mittelpunkt des fünften Bandes der erfolgreichen Reihe stehen Kirchenorgeln, christliche Kultstätten aus der Römerzeit sowie sakrale Wand- und Deckenmalereien in Kärnten, Slowenien und Friaul. Die 220 Seiten starke Publikation ist, herausgegeben von Matthias Kapeller, im Hermagoras-Verlag erschienen und ab sofort im Buchhandel erhältlich.

Italien holt sich den Titel „Wein-Weltmeister“ zurück

Italien darf sich wohl bald wieder größter Weinproduzent der Welt nennen. Nach einer sehr schlechten Ernte im Vorjahr rechnet der italienische Hauptverband der Weinbauern für 2024 mit einem Plus von 8 Prozent und einer Ernte von 41 bis 42 Mio. Hektolitern aus. In Frankreich, dem Spitzenreiter von 2023, fällt die Ernte mit voraussichtlich 39,3 Millionen Hektolitern schlechter aus als im Vorjahr.

Dagobert schiebt eine Brokkolilasagne in den Ofen

Schon die alten Römer ließen sich Lasagne schmecken. Aus dem 4. Jahrhundert n. Chr. sind sogar zwei entsprechende Berichte überliefert. Dagobert, der gute Küchengeist der Kleinen Zeitung, serviert eine moderne Variante: Hier geht’s zu seinem Rezept für Brokkolilasagne.