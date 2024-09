Gewaltige Stimmen, große Musik und drei Männer, wie sie italienischer nicht sein könnten: Das Trio „Il Volo“ rührt mit seiner Verschmelzung von Pop und Klassik (vor allem weibliche) Fans bei Konzerten auf der ganzen Welt zu Tränen. Und Tränen waren (wahrscheinlich auch bei einigen Fans) nun auch privat vorprogrammiert. Sänger Ignazio Boschetto (29) gab am Wochenende seiner Freundin Michelle Bertolini (30) das Ja-Wort.

Bertolini arbeitet ist Model und stammt aus Venezuela. In ihrem Heimatland wurde sie 2013 zur „Miss International“ gekürt. Der „Il Volo“-Sänger und die Südamerikanerin sind seit mehr als einem Jahr offiziell ein Paar.

Gäste der Traumhochzeit in San Lazzaro di Savena bei Bologna waren natürlich auch die „Il Volo“-Kollegen des Bräutigams, Piero Barone (31) und Gianluca Ginoble (29). Barone ist Single, Giboble mit der Designerin Eleonora Venturini Storaro liiert.

Das Trio wurde 2009 mit einem Auftritt in einer italienischen TV-Show bekannt und von einem US-Label unter Vertrag genommen. 2015 gewann „Il Volo“ mit „Grande amore“ das Sanremo-Festival und vertrat Italien mit dem Titel beim Song Contest in Wien. Tourneen führen die Sänger seither um die ganze Welt. In Österreich traten sie zuletzt u. a. bei der „Starnacht am Neusiedler See“ auf.