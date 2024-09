Schon am Freitag hat der ORF die für 20. und 21. September in Rossatzbach geplante „Starnacht aus der Wachau“ abgesagt. Das Veranstaltungsgelände am Donauufer sollte geräumt werden, aber das Hochwasser war schneller. Am Sonntag veröffentlichte der Kärntner Veranstalter der TV-Show auf Facebook-Fotos, auf denen die Starnacht-Area einem See gleicht.