Schon am Samstag wurden einige Feuerwehren des Bereichs Mürzzuschlag zur Beseitigung umgestürzter Bäume und anderer Schäden alarmiert, die der böige Wind verursacht hatte. In der Nacht wurde der Regen wesentlich stärker und führte dazu, dass die Wassermassen die Bäche teilweise überfluteten. Dies wirkte sich am Sonntag stark auf die Wasserführung der Mürz aus.