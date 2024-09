Mehr als 300 Mal mussten die Feuerwehren in der Steiermark am Samstag unwetterbedingt ausrücken, in den Nachtstunden spitzte sich die Lage aufgrund der orkanartigen Winde weiter massiv zu. Zwischen Samstag 0 Uhr bis Sonntag 8 Uhr mussten die steirischen Wehren 900 Mal ausrücken. In der Oststeiermark, der östlichen Obersteiermark und im steirischen Zentralraum fielen mehr als 500 Trafostationen aus. „Im Moment haben 20.000 Haushalte keinen Strom“, berichtet Energie Steiermark-Sprecher Urs Harnik-Lauris. „Um 2 Uhr nachts haben wir bislang den Höchstwert erreicht. Es gibt inzwischen keine Region mehr, wo es keine Ausfälle gibt.“

Die städtischen Gebiete seien laut Harnik-Lauris weniger betroffen, allerdings fiel unter anderem auch im Grazer Stadtteil Straßgang am späten Samstagabend kurzzeitig der Strom aus, auch in der Gemeinde Kumberg blieb es finster. „Das Problem ist, dass sich die Lage immer noch nicht entspannt hat und wir in jedem Fall einschätzen müssen, ob Reparaturarbeiten sicher durchgeführt werden können. Wo auch immer es zu verantworten ist, sind unsere Mitarbeitenden seit den frühen Morgenstunden im Einsatz“, so der Energie Steiermark-Sprecher.

Sturmböen mit mehr als 100 km/h

Die Oststeiermark hatte durch die Sturmböen nicht nur mit Stromausfällen zu kämpfen, zahlreiche Bäume wurden durch die Windspitzen von mehr als 100 km/h wie Zahnstocher umgeknickt. 118 km/h wurden zwischenzeitlich in Hartberg gemessen, teilte Meteorologe Christoph Matella von Ubimet. Örtlich wurden im Mürztal und im Bezirk Leoben in den Nachtstunden sogar mehr als 120 km/h gemessen.

Mit mehr als 120 km/h blies der Wind in der Nacht in Teilen der Steiermark © UBIMET

Im Dauereinsatz befindet sich seit Samstagnachmittag unter anderem die Feuerwehr Rohrbach am Kulm, dort wurden durch die Böen zahlreiche Dächer abgedeckt. Auch einige große Bäume hielten dem Wind nicht mehr stand. Gegen 22 Uhr musste die Wehr ihren Einsatz aus Sicherheitsgründen allerdings abbrechen.

Bäume fielen auf Häuser, der Wind deckte auch einige Dächer ab © FF Rohrbach am Kulm

Die A2 Südautobahn musste unterdessen bei Sebersdorf und Bad Waltersdorf wegen umgestürzter Bäume gesperrt werden, die Arbeiten dauern voraussichtlich noch bis in den Vormittag hinein. Örtlich kann über die S6 ausgewichen werden, vermeldet die Antenne Steiermark. Auch die Südbahn-Strecke zwischen Wiener Neustadt und Mürzzuschlag ist im Moment gesperrt. Eingeschränkt war am späten Samstagabend auch der öffentliche Verkehr in Graz, der Wind hatte in Andritz eine ganze Hecke entwurzelt, diese war auf die Straßenbahnschienen gefallen – ein Schienenersatzverkehr musste eingerichtet werden