Aufgrund der starken Niederschläge ist am Sonntag ganz Niederösterreich zum Katastrophengebieten erklärt worden. In mehreren Gemeinden wurde Zivilschutzalarm ausgelöst. Bewohner mussten aus Häusern gerettet werden. In der Nacht wurde der Zugverkehr auf der Weststrecke zwischen Amstetten und St. Valentin eingestellt, teilten die ÖBB der APA mit. Die Reisewarnung werde bis Montagabend verlängert, hieß es. Eine Prognose über die Dauer der Streckenunterbrechung kann frühestens Sonntagnachmittag abgegeben werden.

Von nicht dringenden Reisen wird abgeraten

Der Zugverkehr wurde auf dem betroffenen Streckenabschnitt aufgrund von Hochwasser um 1.15 Uhr eingestellt. Ab Sonntagfrüh fahren laut ÖBB stündlich Züge zwischen Wien Hbf. und Amstetten (ÖBB PV AG - Planabfahrt Minute 55), Wien Westbahnhof und Amstetten (WESTbahn GmbH - Minute 38) bzw. Salzburg und St. Valentin (ÖBB PV AG - Planabfahrt Minute 11, WESTbahn GmbH - Planabfahrt Minute 52). Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen fährt ab 6.00 Uhr im Pendelverkehr zwischen Amstetten und St. Valentin. Der Bahnhof Melk werde wegen Hochwasser aktuell nicht angefahren, zudem werde von nicht dringenden Reisen abgeraten.

Eine Prognose über die Dauer der Streckenunterbrechung könne frühestens Sonntagnachmittag abgegeben werden. Fahrgäste werden den Angaben zufolge gebeten, sich vor Fahrtantritt auf ÖBB SCOTTY, oebb.at oder beim ÖBB Kund:innenservice unter 05-17 17 zu informieren. Während der Streckenunterbrechung können Fahrgäste mit einem ÖBB PV AG-Ticket zwischen Wien und Salzburg auch Züge der WESTbahn GmbH nutzen, Fahrgäste mit WESTbahn GmbH-Ticket können auch Züge der ÖBB PV AG nutzen. Güterzüge der ÖBB Rail Cargo Group warten die Unterbrechung ab oder werden großräumig umgeleitet.

U-Bahn in Wien unterbrochen

Die Wiener Linien teilten kurz vor 1.00 Uhr mit, dass wegen eines kritischen Pegelstandes des Wienflusses eingeschränkter Betrieb auf den Linien U4 und U6 herrsche. Die betroffenen U-Bahn-Trassen würden mit Dammbalken und Sandsäcken vor dem eindringenden Wasser geschützt und der U-Bahn-Betrieb müsse bis auf Weiteres zwischen Karlsplatz und Hütteldorf (U4) sowie Westbahnhof und Wien Meidling (U6) eingestellt werden. Die U4 kann laut Mitteilung somit aktuell nur zwischen Heiligenstadt und Karlsplatz fahren. Die Fahrgäste würden gebeten, ersatzweise die Linien U3, N54, N60 und N62 zu nutzen. Die U6 wird den Angaben zufolge derzeit nur zwischen Floridsdorf und Westbahnhof sowie Bahnhof Meidling und Siebenhirten geführt. Ersatzweise sollen die anderen U-Bahnlinien sowie die Linien N6 und N62 genutzt werden, teilten die Wiener Linien der APA Sonntagnacht mit.