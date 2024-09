In Niederösterreich und Teilen Oberösterreichs steigen die Pegelstände, die Einsatzkräfte befinden sich bereits seit Freitag im Dauereinsatz. In der Steiermark sorgen unterdessen Sturmböen am Samstagvormittag für erste Probleme, der Wind erreicht in der Obersteiermark und im Norden von Graz Spitzen von 80 bis 100 km/h, in der Landeshauptstadt wurden in den Nachtstunden bis zu 56 km/h gemessen.