Wissen Sie, was ein „fester Hatscher“ ist? Ein „langer, mühsamer Marsch“, schreiben diverse Dialektwörterbücher. Wobei man meiner Meinung nach über das „lang“ und „mühsam“ streiten kann. Mein liebster „fester Hatscher“ ist nämlich ein wunderschöner: die Rundwanderung zu den seit dem Erdbeben 1976 weitgehend verlassenen Dörfern Moggessa di Qua, Moggessa di Là und Stavoli bei Moggio Udinese in Friaul. Sie ist bis zu 16 Kilometer (je nach Parkplatz) und mindestens sechseinhalb Stunden (je nach Pausen) lang. Derzeit geht dort leider nichts und niemand: Weil ganz in der Nähe ein riesiger Waldbrand getobt hat, wurden die (wenigen) Bewohner in Sicherheit gebracht. Dörfer und Wanderwege waren in der Vorwoche noch immer gesperrt, doch das Regenwetter sollte die Freigabe beschleunigen. Und dann steht dem nächsten „festen Hatscher“ nichts im Weg – diesmal dienstlich. Sie wollen ja auch wissen, wie es jetzt da oben ausschaut. Fortsetzung folgt.

In Grado vermisst man die hungrigen Österreicher

Autor Stefan Maiwald lebt seit vielen Jahren auf seiner Lieblingsinsel und schreibt für die Kleine Zeitung regelmäßig über den Alltag in Grado. Diesmal zieht er eine erste Sommerbilanz und erklärt den Zusammenhang zwischen touristischer Wertschöpfung und kulinarischer Bildung. Wir Österreicher kommen gut weg (obwohl Kollege Maiwald ein gebürtiger Deutscher ist).

„Viele sind aus Trotz woanders hingefahren“

Falkensteiner-Chef Otmar Michaeler spricht im Interview mit der Kleinen Zeitung über selektives Wachstum, die große Nachfrage nach Luxusimmobilien und Hotelneubauten in Zeiten des Overtourism. Und er lässt mit einem Satz zu Kroatien aufhorchen: „Viele Österreicher sind heuer aus Trotz woanders hingefahren“.

Live-Wetterprognose für Triest, Bibione und Venedig

Wohin am Wochenende? Für Ihre Ausflüge in den nahen Süden arbeiten wir an einer neuen Entscheidungshilfe: Wetterprognosen für die kommenden Tage mit Daten in Echtzeit! Drei Urlaubs- und Ausflugsziele an der italienischen Adria - Triest, Bibione und Venedig - sind schon online.

Die zehn schönsten Reiseziele für den Herbst

Der große Trubel ist vorbei, die (von vielen so geliebte) Nebensaison hat begonnen. Wohin heuer? Die Reiseexperten von Lonely Planet verraten ihre Lieblingsziele in Europa. Auf der Liste steht auch Montenegro.

Ein Skelett mit Innenleben und Geschichte

Dieser Lost Place ist nicht nur frei zugänglich, sondern auch absolut sehenswert: Schloss Haasberg bei Planina in Slowenien galt einst als schönster Barockbau weit und breit. Früher residierten hier österreichische Adelige, heute machen sich ein Esel und ein paar Ziegen breit.

Nicht nur der Bulli tankt da Energie

Mit dem Elektro-Bus auf Urlaub in die Toskana? Das Fahrgefühl ist fein, aber man braucht Nerven aus Stahl. Dafür hat die Familie Zeit für Sightseeing, während Strom ins Fahrzeug tröpfelt. Eine Reportage mit vielen Tipps.

Frischer Fisch und noch mehr aus dem Meer

Was ist ein Fischzelt? Campen auf dem Meeresgrund? Weit gefehlt. Das Fischzelt (Chiosco del pesce) „La Canociada“ schwimmt nicht, sondern steht an Land, genauer gesagt in Villaggio del Pescatore bei Monfalcone in Oberitalien. Serviert wird, übrigens von einem kroatischen Koch, was das Meer Gutes hergibt.