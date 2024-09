Alles beginnt im Kindergarten. Am 18. September ist das Ergebnis von einer von neun Routineproben des Trinkwassers in Klagenfurt mit Enterokokken verunreinigt. Noch hofft man auf ein lokal begrenztes Problem bei der Wasserversorgung des Kindergartens. Doch zwölf weitere Proben bringen zwei Tage später Gewissheit: An sieben unterschiedlichen Stellen des Leitungsnetzes wird eine Grenzwertüberschreitung mit Fäkalbakterien gemessen.