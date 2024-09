In Klagenfurt ist das Trinkwasser verunreinigt. Bei Kontrollen wurden Grenzwerte an Enterokokken überschritten. Die Gesundheitsbehörde rät ab, das Leitungswasser zu trinken. Amtsärztin Nadja Ladurner erklärt im Gespräch mit der Kleinen Zeitung die Ursachen und den richtigen Umgang mit der aktuellen Situation in Klagenfurt.