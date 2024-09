Die Gesundheitsbehörde der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee empfiehlt derzeit, vorsorglich kein unbehandeltes Trinkwasser aus den Wasserleitungen zu trinken. An mehreren Stellen im Stadtgebiet wurde bei Routinekontrollen ein erhöhter Wert an Enterokokken-Bakterien festgestellt. Bis die genaue Ursache geklärt ist, empfiehlt die Gesundheitsbehörde daher vorsorglich, im gesamten Stadtgebiet das Trinkwasser aus Leitungen mindestens drei Minuten lang abzukochen, oder als Alternative ausschließlich gekauftes Wasser aus Flaschen zu trinken.

Die Stadtwerke Klagenfurt arbeiten mit Hochdruck an der Wiederherstellung der Wasserqualität. Die genaue Ursache der Verunreinigung steht derzeit noch nicht fest, heißt es in einer Aussendung der Stadt.

Sattnitz fiel Enterokokken zum Opfer

Mit Wasserwarnungen und Enterokokken hat die Stadt Klagenfurt bereits Erfahrungen gemacht. Im Juli wurde die Empfehlung ausgesprochen, die Sattnitz zu meiden. Wochenlang wurde an mehreren Stellen im Gewässer erhöhte Enterokokken-Werte gemessen. Die Bakterien können bei zu hoher Konzentration Durchfall auslösen, viele haben die Warnung dennoch ignoriert. Erst am 9. September sorgten die niedrigen Temperaturen dafür, dass die Badewarnung aufgehoben werden konnte.

Seit eineinhalb Jahren verfügen 24 Haushalte in der Ortschaft Stromberg in der Gemeinde Frauenstein im Bezirk St. Veit über kein Trinkwasser. Seit Septemberbeginn gibt es auch kein Nutzwasser für die WC-Spülung oder zum Duschen, da die Pumpe, die das Wasser von der Quelle in den Hochbehälter pumpen soll, defekt ist. Die Situation sei untragbar, beschwert sich eine Betroffene. Die Kleine Zeitung berichtete.