Temperaturen weit über 30 Grad ziehen die Klagenfurterinnen und Klagenfurter ins kühle Nass. Wem die Strandbäder in der Ostbucht zu überlaufen sind, springt lieber in die Sattnitz. Im Sommer wird die Freizeitanlage St. Ruprecht am Ufer zu einem gefragten Fleck Erde, kann man sich hier mit Hund und Campinggriller niederlassen. Seit Freitag sollte das kleine Outdoor-Wohnzimmer an der Sattnitz jedoch gemieden werden.

Denn eine zu hohe Anzahl an Enterokokken-Bakterien tummelt sich im Wasser. Der Grenzwert liegt bei 400 pro 100 Milliliter, die Abteilung Gesundheit stellte jedoch einen Wert von 559/100 Milliliter fest. Die Bakterien können Durchfall auslösen, weshalb die Stadt die Empfehlung ausgab, das Baden im Volksbad zu vermeiden.

Verunreinigung von Mensch oder Tier

Diese Botschaft kommunizieren Hinweistafeln sowie Mitglieder des Ordnungsamts, die den Bereich im Überblick behalten. Einen eindeutigen Auslöser für den erhöhten Wert gibt es nicht. Es handelt sich hierbei aber um eine Verunreinigung, die von menschlichen oder tierischen Fäkalien ausgelöst wird, heißt es vonseiten des Magistrats. In Kombination mit den hohen Temperaturen dürfte es zu den hohen Werten gekommen sein.

Weitere Teile der Sattnitz dürften davon nicht betroffen sein. Die Stadt misst das Wasser an zwei Kontrollstellen. Jene in St. Ruprecht weist eine Erhöhung auf, die zweite Stelle an der Bachmündung Viktring nicht. „Weniger Menschen im Wasser bedeutet auch, dass sich die Wasserqualität wieder erholen sollte“, heißt es aus dem Magistrat. Die stattgefundenen Regenfälle dürften den Effekt beschleunigen.

Freigabe frühestens am Mittwoch

Am Montag wurde das Wasser wieder kontrolliert. Zwei Tage dauert die Auswertung, womit frühestens am Mittwoch die Anlage in St. Ruprecht wieder wie gewohnt besucht werden kann.