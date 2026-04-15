Reisen ohne Ausweis, Führerschein am Handy und digitale Unterschriften in ganz Europa: Neue EU-Regeln machen ein Update der ID Austria nötig. Ende des Jahres tritt die sogenannte eIDAS-2.0-Verordnung in Kraft – und bringt eine Art digitale Brieftasche für alle Bürgerinnen und Bürger.

Diese „EUDI-Wallet“ (European Digital Identity Wallet) soll Ausweise und Signaturen EU-weit nutzbar machen. Was heute – wenn überhaupt – oft nur national funktioniert, soll künftig in allen Mitgliedsstaaten gelten. Der große Vorteil: Dokumente werden digital gebündelt und gegenseitig anerkannt.

Neues „EUDI-Wallet“ bringt Nutzen für 450 Millionen Menschen

Doch die neue Online-Lösung, die erhebliche Vorteile für rund 450 Millionen Menschen bringt, ist bisher kaum bekannt. Das zeigt eine Umfrage des deutschen Branchenverbandes Bitkom: Mehr als die Hälfte der Befragten hat noch nie davon gehört, nur fünf Prozent konnten das „EUDI-Wallet“ in eigenen Worten erklären.

Alexander Pröll, Staatssekretär, ist zuständig für die ID Austria © APA/Georg Hochmuth

Dabei gilt das System als Meilenstein – politisch wurde jahrelang diskutiert, auf Behördenseite um eine Vereinheitlichung gerungen. Ziel der neuen ID Austria ist es unter anderem, dass Reisen innerhalb der EU bis Ende 2026 auch ohne physischen Ausweis möglich wird. Der digitale Personalausweis soll über die ID Austria abrufbar sein. Auch der Führerschein könnte dann EU-weit per App gelten. Wer das nicht möchte, kann weiterhin klassische Dokumente verwenden.

ID Austria bleibt die App für Österreich, aber Update wird nötig

Für Österreich bedeutet das: Die ID Austria wird nicht ersetzt, sondern weiterentwickelt. „Sie wird das zentrale Vehikel sein“, sagte Digitalisierungs-Staatssekretär Alexander Pröll bereits zu Jahresbeginn. In den kommenden Monaten dürfte die App im Hintergrund zum „EUDI-Wallet“ ausgebaut werden. Dafür reicht offenbar ein Update – das aber weitreichende Folgen haben wird.

Technisch ermöglicht das System unter anderem standardisierte digitale Identitätsnachweise, mehr Privatsphäre und eine kostenlose elektronische Signatur. Der große Vorteil: Was bisher nur national funktioniert, wird europaweit einsetzbar.

Experte erklärt den Sinn hinter dem neuen System

Viele Funktionen gibt es in Österreich bereits – etwa digitale Amtswege oder Einreichungen bei Behörden. Neu ist vor allem die EU-weite Nutzung. Allerdings müssen dafür alle EU-Staaten ihre bestehenden Apps anpassen oder neue Systeme einführen. Diese sollen Ausweise, Zeugnisse, Diplome oder Gesundheitsdaten sicher speichern – bei hohen Datenschutzstandards.

Den Hintergrund der Änderung beschrieb Arne Tauber vom Institut für Angewandte Informationsverarbeitung und Kommunikationstechnologie an der TU Graz bereits im Vorjahr: „Das Vorzeigen von Ausweisen wie dem mobilen Führerschein wird damit genauso standardisiert wie ein digitaler Identitätsnachweis, Funktionen für mehr Privatsphäre und eine kostenlose E-Signatur für private Zwecke.“ Der Vorteil: neben der Unterschrift werden dann auch Ausweise und andere Optionen in der gesamten EU harmonisiert – und nicht wie bei den bisherigen heimischen Lösungen großteils nur auf nationaler Ebene anerkannt.