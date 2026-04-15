Es gibt im Bezirk Liezen wohl kaum ein Grundstück, über das in den vergangenen Jahren mehr diskutiert wurde, als jenes für das Klinikum Stainach im Ortsteil Niederhofen. Seit dem Aus für das Leitspital stellt sich die Frage: Wie geht es mit der 5,8 Hektar großen Wiese weiter?

Der designierte Bürgermeister von Stainach-Pürgg, Bernhard Schachner, sagte dazu im Interview mit der Kleinen Zeitung vergangene Woche: „Der Grund gehört der Kages. Die Widmung ist nur für den Bau eines Krankenhauses, diese ist auf die nächste Revision der Raumordnung befristet. Wenn das nicht kommt, ist es wieder Freiland. Man kann dort also nur ein Krankenhaus bauen oder Kühe auftreiben.“ Man habe die Hoffnung auf den Spitalsbau aber noch nicht aufgegeben: „Wenn die Vernunft wieder Einzug hält, sind wir bereit“, ergänzte der baldige neue Vizebürgermeister Bernd Tasch.

Massiver Wertverlust

Diese Hoffnungen dürften aus jetziger Sicht vergeblich sein. Zwar bestätigt die Kages auf Nachfrage, dass das Grundstück weiter in ihrem Besitz ist. 2021 wurden dafür insgesamt zehn Liegenschaften von sechs Parteien um eine Summe von 2,6 Millionen Euro erworben. Und weiter: „Das weitere Vorgehen in Bezug auf das Grundstück in Niederhofen wird noch mit unserem Eigentümer Land Steiermark abgestimmt.“ Dort heißt es: Seit Ende 2025 „gibt es einen Grundsatzbeschluss der Landesregierung, wonach es veräußert werden sollen.“

Womit man wieder bei der Widmung landet: Eine Umwidmung auf Freiland wäre ein massiver Wertverlust. Beim Kauf 2021 wurden 2,6 Millionen Euro bezahlt, was einem Quadratmeterpreis von rund 44,80 Euro entspräche. „Grundsätzlich kommt es auf die Bodenqualität an. Ein realistischer Preis für Freiland liegt wohl zwischen 7 und 14 Euro pro Quadratmeter“, äußert sich dazu Bezirksbauernkammer-Obmann Peter Kettner.

„Keine überstürzten Entscheidungen“

Dazu heißt es beim Land: „Das Land Steiermark ist jedoch bestrebt, einen angemessenen Preis zu erzielen, daher wird es vor einem Verkauf natürlich entsprechende Gespräche – auch über allfällige Entwicklungsmöglichkeiten – geben. Es gibt keinen Grund zu überstürzten Entscheidungen.“ Die letzte Revision des Flächenwidmungsplanes wurde in der Marktgemeinde 2024 durchgeführt, damit sind etwaige Umwidmungen – wenn nicht vom Eigentümer angestoßen – momentan nicht auf der Tagesordnung. Kaufanfragen für das Grundstück gibt es laut Kages übrigens noch keine.

Was passiert mit dem im September 2024 eröffneten und seit rund einem Jahr geschlossenen Infocontainer auf dem Grundstück? „Der Vertrag zur Nutzungsvereinbarung läuft bis zum 30. Juni 2026. Danach kann er zeitnah abgebaut werden“, informiert die Kages.

Immobilienboom blieb aus

Alles in allem ein schwerer Schlag für die Gemeinde, die im Ortszentrum mit großem Leerstand zu kämpfen hat. Der prognostizierte Immobilienboom, von dem in Stainach im Zuge des Leitspitals oft die Rede war, sei aber ohnehin mehr ein Wunschdenken der Einheimischen, als Realität gewesen, weiß Gerhard Zechmann von Remax Liezen. „So wie oft in Österreich, wenn an gewissen Orten etwas Außergewöhnliches passiert.“ So könne man Stainach zum Beispiel nicht mit der WM 2013 in Schladming vergleichen, die zu einem echten Immobilienboom geführt habe, so der Immobilienmakler.

Kurzfristig sei zwar das Interesse und damit auch die Preise gestiegen, das habe sich aber schnell wieder relativiert: „Es kauft in Stainach kein Deutscher, Holländer oder Wiener einen Grund, nur weil ein Spital kommt. Das medizinische Personal hat auch noch nicht gekauft, weil noch nichts gebaut wurde. Und die Einheimischen konnten sich die erhöhten Traumpreise nur in ganz minimalem Ausmaß leisten.“