Ihre berufliche Laufbahn ist beachtlich: Barbara Harmtodt absolvierte als junge Frau die Krankenpflegeschule in Graz. Danach arbeitete sie 22 Jahre auf einer Intensivstation am LKH Graz und übernahm die Leitung einer Station. Später hängte sie ein Masterstudium im Gesundheits- und Sozialmanagement an und arbeitete als Pflegedirektorin bei den Grazer Kreuzschwestern.

Nach einem weiteren Studium leitete die Oststeirerin zuletzt sechs Jahre die Pflege in der Privatklinik Graz-Ragnitz. In einem Alter, wo sich andere langsam auf den Ruhestand vorbereiten (oder längst dort sind), startet Harmtodt nun beruflich noch einmal völlig neu durch.

Selbstständig mit 58 Jahren

Die 58-Jährige machte sich als Beraterin für den Gesundheits-, Pflege- und Sozialbereich selbstständig. Sie möchte mit ihren Erfahrungen und Kontakten Einzelpersonen, aber auch Institutionen dabei helfen, besser zu werden. Training für Führungskräfte Seminare, Workshops, Mentoring – all das und noch einige mehr bietet sie nun an.

Ihr Slogan: „Die Zukunft beginnt Jetzt“. Was Barbara Harmtodt, daheim in Mitterdorf an der Raab, ein besonderes Anliegen ist: „Ich möchte das Bild der Pflege positiv nach außen tragen.“ Doch auch mögliche Kundinnen und Kunden aus anderen Branchen sind willkommen.

Keine Zeit für Langeweile

Aber wie ist es, sich mit 58 Jahren selbstständig zu machen? „Es war natürlich am Beginn schwierig, sich in diesem Alter noch einmal neu zu orienteiren. Es ist ja ein Riesenschritt. Ich bin dankbar dafür, was ich in den großen Einrichtungen alles lernen durfte. Aber als Pflegedirektorin war ich rund um die Uhr abrufbar. Jetzt ist der Druck weg, ich kann wieder schlafen. Ich habe wieder etwas Zeit für mich.“

Und auch für ihren Garten, für die Enkelkinder: Langweilig wird Barbara Harmtodt jedenfalls nicht. Sie lehrt nämlich auch noch an der Fachhochschule Joanneum und ist als gerichtlich beeidete Sachverständige tätig.