„Die Entscheidung fällt mir nicht leicht. Doch die Art und Weise, wie die Landesregierung mit dem Projekt Klinikum Stainach umgegangen ist, hat mein Vertrauen tief erschüttert.“ In einem offiziellen Schreiben gaben der Stainacher Bürgermeister Roland Raninger (ÖVP) und sein Vize Johann Gasteiner im November ihren Rücktritt bekannt. Im März wurde bekannt, dass Bernhard Schachner und Bernd Tasch in ihre Fußstapfen treten.