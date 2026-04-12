„Die Entscheidung fällt mir nicht leicht. Doch die Art und Weise, wie die Landesregierung mit dem Projekt Klinikum Stainach umgegangen ist, hat mein Vertrauen tief erschüttert.“ In einem offiziellen Schreiben gaben der Stainacher Bürgermeister Roland Raninger (ÖVP) und sein Vize Johann Gasteiner im November ihren Rücktritt bekannt. Im März wurde bekannt, dass Bernhard Schachner und Bernd Tasch in ihre Fußstapfen treten.
Neue Gemeindespitze
„Was jetzt passiert, ist aktive Sterbehilfe für die Gesundheitsversorgung im Bezirk“
Interview. Bernhard Schachner und Bernd Tasch werden in zwei Wochen den Bürgermeister- und Vize-Sessel in Stainach-Pürgg übernehmen. Ein Gespräch über ihre Pläne.