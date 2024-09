Sauberes Trinkwasser aus der Wasserleitung. Was für die meisten Österreicher selbstverständlich ist, davon können die Bewohner eines Kärntner Ortes derzeit nur träumen. Seit März 2023 haben 24 Haushalte in Stromberg in der Gemeinde Frauenstein kein Trinkwasser. Außer sie kaufen es im Supermarkt oder holen es sich bei Freunden. Seit Septemberbeginn gibt es für einige von ihnen auch kein Nutzwasser – etwa für WC-Spülungen oder Duschen, da die Pumpe, die das Wasser von der Quelle in den Hochbehälter pumpen soll, defekt ist. Wasser fließt jetzt nur, wenn die Freiwillige Feuerwehr welches bringt. „Es ist eine untragbare Situation, wie man sie sich in Österreich nicht erwartet“, sagt Marion Auer-Ordelt, eine betroffene Bewohnerin der idyllischen Ortschaft am Kraigberg.