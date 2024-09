Weiterhin Bangen heißt es für eine Kärntner Familie: Zwar wurde ihr Sohn am Wochenende aus einem iranischen Gefängnis entlassen – nach zwei Jahren Haft – doch die Heimreise des 29-Jährigen verzögert sich. Grund sind die jüngsten Entwicklungen im Nahost-Konflikt, der Pager-Angriff auf die Hisbollah-Miliz.

„Nach Erledigung der Papiere war ursprünglich geplant, dass mein Mandant am Donnerstag in der Früh mit der AUA in Wien landet“, sagt Rechtsanwalt Georg Schuchlenz, der die Familie vertritt. „Die Flüge wurden jetzt jedoch gecancelt, sodass die Heimreise von Teheran über Istanbul und von Istanbul nach Wien erfolgen wird.“

Nach zwei Jahren Haft kam der Kärntner am Wochenende frei © Privat/KK

Der genaue Zeitpunkt der Rückkehr ist ihm, Schuchlenz, derzeit noch nicht bekannt. „Sobald mein Mandant in Österreich ist, wird er sich primär einer Komplettuntersuchung unterziehen und die Ereignisse mit psychologischer Unterstützung aufarbeiten.“ Der 29-Jährige befindet sich seit seiner Haftentlassung in der Obhut der österreichischen Botschaft im Iran.

„Absolute Krisensituation“

Der Kärntner wurde im Herbst 2022 beim Grenzübertritt in den Iran verhaftet. Grund: Der Astronomie- und Astrophysikstudent hatte ein Nachtsichtgerät und Ferngläser mit. Und viel schlimmer: Er hatte eine gemeldete Waffe mit Waffenbesitzkarte und eine Hacke im Pkw liegen. Sein Mandant sei damals „in einer absoluten Krisensituation“, erklärt Schuchlenz.