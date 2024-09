Ein kleiner Biss mit großen Folgen beschäftigte die Gerichte in Kärnten. Nun gibt es ein brisantes Urteil gegen einen Hundebesitzer. Der Mann muss nach einem Biss-Unfall 14.000 Euro Entschädigung zahlen, obwohl sein Vierbeiner angeleint war. Das Tier – ein etwa 30 Kilo schwerer Jagdhund – hat im Vorbeigehen einem Hausmeister in die Hand gebissen. Der Vorfall ereignete sich in einer Kaserne: Der Hundebesitzer – ein Berufssoldat – durfte das Tier auf seinen Arbeitsplatz mitnehmen.