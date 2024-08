An sechs Stellen werden derzeit entlang der Sattnitz seitens der Stadt engmaschig Proben entnommen. Demnach gibt es keine Grenzwertüberschreitungen, jedoch nach wie vor leichte Richtwertüberschreitungen.

Wie berichtet, tummelten sich an zwei Stellen, nämlich im Bereich der Einmündung des Rekabaches in die Sattnitz sowie im Bereich der Grünanlage St. Ruprecht-Schrödingerstraße (ehemals Volksbad), eine zu hohe Anzahl an Enterokokken-Bakterien sich im Wasser. Es galt die Empfehlung, diese beiden Stellen zu meiden.

Nach wie vor gilt seitens der Stadt aus Sicherheitsgründen weiterhin die Empfehlung, nicht ins Wasser zu gehen. Bereits am kommenden Montag werden erneut Proben entlang des Flusslaufes entnommen. Die Ergebnisse werden am Mittwoch vorliegen.