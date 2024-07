Am Wörthersee widmen sich die ÖBB derzeit der Gartenarbeit. Entlang des Radweges am Südbahnweg in Krumpendorf befinden sich Lärmschutzwände, an denen sich seit vielen Jahren natürlicher Pflanzenwuchs breit macht. Den Pflanzen setzen die Bundesbahnen nun aber wortwörtlich die Klinge an. Die Begrünung wird gestutzt – alles andere als zur Freude von vielen Krumpendorfern.