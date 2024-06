In Villach sind aktuell mehrere Wohnviertel in Arbeit. Zu jenem am Westbahnhof wurden von der Stadt am Donnerstag ein paar Details präsentiert. Das Siegerprojekt wurde von „Leonard Ma, Büro Public Office Helsinki“, mittels Live-Schaltung direkt aus Finnland vorgestellt. Realisiert werden soll es von den ÖBB und der Stadt Villach. Ziel des Projekts ist es, 40 Prozent der Grundstücksfläche für leistbaren städtischen Wohnraum zu verwenden, weitere 40 Prozent für frei finanzierten Wohnbau und 20 Prozent für gewerbliche Nutzung. Im Rahmen des Projekts soll auch das Radwegenetz erweitert werden. Geplant ist zudem ein Sharing-Point für E-Mobilität und Radverkehr, auch ein Kindergarten soll integriert werden.