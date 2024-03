Schon Wochen vor dem großen Tag war die Reise des Wiener Männergesang-Vereines (WMGV) nach Amerika Thema in den Gazetten. Was für ein Ereignis war die Abfahrt der Gesellschaft am 21. April 1907. Mehr als 2000 Menschen sollen sich dem Neuigkeits-Welt-Blatt vom 23. April 1907 zufolge am Westbahnhof eingefunden haben, um die Reisenden zu verabschieden. Vielleicht war das große Interesse darin begründet, weil der Chor „der erste europäische war, der nach Amerika reiste“, sagte Vereinsobmann Wilfried Mandl bei einem Besuch im Februar in Wien. Angebahnt wurde die Amerikareise zwei Jahre zuvor in Ägypten, wo die Wiener Sänger auf Amerikaner trafen.