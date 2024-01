Himmelserscheinungen ziehen Menschen seit jeher in ihren Bann. Groß war die Aufregung in den Nachkriegsjahren, als erstmals Meldungen über fliegende Untertassen die Runde machten. Ein gewisser Kenneth Arnold, seines Zeichens Privatpilot, soll am 24. Juni 1947 im US-Bundesstaat Washington neun Flugobjekte beobachtet haben, die sich rasch fortbewegten.