In Klagenfurt ist das Trinkwasser verunreinigt. Bei Kontrollen wurden Grenzwerte an Enterokokken überschritten. Ein bis elf Milliliter pro Liter der Fäkalbakterien wurden festgestellt. Die Gesundheitsbehörde rät nach wie vor davon ab, das Trinkwasser zu trinken, und rät dazu, es für drei Minuten abzukochen bevor man es zu sich nimmt. Alternativ solle man Trinkwasser in Flaschen kaufen.

Das führte bereits zu leeren Regalen in den Supermärkten der Landeshauptstadt. Die Getränkeabteilungen müssen erst nachbestellen und sich auf die aktuelle Nachfrage anpassen. Dabei scheinen einige das große Geschäft zu wittern. Auf Verkaufsplattformen wird Trinkwasser nun zu äußerst frechen Preisen angeboten.

Verhandlungsbasis?

Ob es sich bei den Anzeigen um ernste Versuche handelt, Gewinn aus der misslichen Lage der Klagenfurter zu schlagen, oder ob es Galgenhumor einiger Landeshauptstädter ist, bleibt offen. Ein Verkäufer etwa zeigt auf einem Foto einen vollbeladenen Kofferraum eines Pkw. Angeboten wird Mineralwasser - still oder mild: „Verkaufe Enterokokkenfreies Wasser weil‘s überall ausverkauft ist“. Beim Verkaufspreis stehen 15 Euro. Unklar ist, ob es sich um die Verhandlungsbasis handelt oder ob es ein Fixpreis ist. Auch eine Mengenangabe fehlt, man müsste also anfragen, ob ein Gebinde mit sechs Flaschen oder lediglich eine Flasche zu diesem Preis erhältlich ist.

Noch tiefer muss man in die Tasche greifen will man beim nächsten Angebot zuschlagen: „2l Grundwasser vor Enterokokken verseuchung“, lautet die Überschrift, der mit Rechtschreibfehlern gespickten Anzeige. Der Preis: 745 Euro. Bei den Detailinformationen ist auch noch zu lesen: „Selbstabholung. Keine „letze Preis“ anfragen, ich weiß was ich hab!“. Verhandeln scheint hier aussichtslos.

Gratis Wasserausgabe

Verhandeln muss man definitiv nicht bei den Stadtwerken. Hier wird täglich gratis Trinkwasser verteilt. Bisher wurden in Kooperation mit der Stadt Klagenfurt bereits 2500 Liter abgegeben.