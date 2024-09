Bis auf den Stadtteil Wölfnitz mit seinen rund 6000 Einwohnern muss in Klagenfurt weiterhin das Trinkwasser abgekocht werden. Eine Woche ist es mittlerweile her, dass die Verunreinigung durch Fäkalbakterien (Enterokokken) publik wurde. Seit Donnerstag hilft das Österreichische Bundesheer bei der Trinkwasserausgabe in Klagenfurt.

Weitere Unterstützung hat sich die Landeshauptstadt jetzt auch auf wissenschaftlicher Ebene geholt. Der bekannte Umweltmediziner Hans-Peter Hutter unterstützt ab sofort den Einsatzstab - „solange, bis die gesamte Wasserversorgung in Klagenfurt einwandfrei funktioniert“, so die Stadt am Freitagnachmittag in einer Aussendung. Hutter, stellvertretender Leiter des Departments für Umwelthygiene und Umweltmedizin am Zentrum für Public Health der MedUni Wien, wurde der Öffentlichkeit vor allem aufgrund seiner Expertisen im Rahmen der Corona-Pandemie bekannt. In Kärnten kannte man ihn bereits zuvor als Berater im Zuge des HCB-Skandals im Görtschitztal. In Klagenfurt soll er nun vor allem in Bezug auf Fragen zur Ursachenforschung und Probenauswertung zur Verfügung stehen.

Hans-Peter Hutter ist Umweltmediziner und stellvertretender Leiter der Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin an der Medizinischen Universität Wien © APA / Bubu Dujmic Photography

Einsatzstab tagt auch am Wochenende

Der Einsatzstab bleibt bis auf Weiteres aufrecht. „Er wird auch am Wochenende mehrmals täglich tagen“, teilte die Stadtkommunikation mit. „In herausfordernden Situationen wie derzeit ist eine enge Kooperation zwischen Stadt, Land und den Einsatzorganisationen wichtiger denn je, da muss man sich verlassen können. Ich bin sehr froh, dass sich die Zusammenarbeit in alle Richtungen bereits in kürzester Zeit gut eingespielt hat. Derzeit arbeiten wir auch mit vereinten Kräften daran, dass auch am Wochenende Probenentnahmen und Auswertungen stattfinden können“, so Bürgermeister Christian Scheider.

Neue Testergebnisse

Freitag am späten Nachmittag werden neue Testergebnisse erwartet. Danach wird entschieden, ob nach Wölfnitz die Warnung auch in anderen Stadtteilen aufgehoben werden kann - oder eben nicht.