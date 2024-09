„Der Bürgermeister sagt wir haben alles richtig gemacht, der beste den wir haben“, sagt Herbert Mikula mit Verärgerung während er aus seinem Auto steigt, um sich zwei Kanister Trinkwasser bei der Ausgabe des Bundesheeres am Messegelände zu holen. Ihm gehe es schlecht, er sei Krebspatient und es gäbe in Klagenfurt nur eine Wasserausgabestelle. Und letzte Woche waren stille Mineralwasser in den Geschäften ausverkauft: „Gestern war ich dann auch schon einmal hier und habe gerade einmal vier kleine Flascherln bekommen, aber der Bürgermeister sagt im Fernsehen er macht alles richtig“.