Mit 24. September ist ein Brief von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) an Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) datiert und er beginnt mit den Worten „Sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Christian“ auch sehr freundlich. Rasch kommt Kaiser aber zum Wesentlichen und zwar zum Krisenmanagement der Stadt Klagenfurt und der Stadtwerke, nachdem das Wasser der Landeshauptstadt nun seit einer Woche mit Fäkalbakterien verunreinigt ist.

„Es erfüllt mich mit Sorge, dass einerseits zu wenig Transparenz in der Bearbeitung und Abwicklung herrscht und andererseits noch keine Sicherheit über die Dauer der Verunreinigung des Trinkwassers von den 100.000 BürgerInnen und womit ein Fünftel der Kärntner Bevölkerung betroffen ist, besteht“, schreibt Kaiser. Von mehreren Stellen des Landes und Wasserverbänden sei Hilfe angeboten, zum Teil aber nicht angenommen worden. „So sollte insbesondere dem Hinweis auf die Verunreinigung von Brunnen aus der Peripherie nachgegangen werden“, scheint Kaiser mehr zu wissen als die Experten bei der Stadt und den Stadtwerken. Diese haben ja Brunnen als Störquelle dezidiert ausgeschlossen und suchen den Fehler im Leitungsnetz.

Kaiser schlägt nicht nur die Einrichtung eines Experten- und Krisenstabes der Stadt unter Beteiligung von Experten des Landes vor, sondern verlangt von der Stadt einen „täglichen Bericht über den Status Quo an die Stellen des Amtes der Kärntner Landesregierung“.

Gemeinderatssitzung verschoben

Dienstagabend wurde überraschend die für heute, Mittwoch, anberaumte Gemeinderatssitzung in Klagenfurt verschoben. Ob ein Zusammenhang mit dem Kaiser-Schreiben besteht, ist nicht bekannt. Mit der Verschiebung (auf einen unbekannten Termin) solle sichergestellt werden, „dass leitende Mitarbeiter des Hauses aus verschiedenen Fachbereichen für die Bewältigung der aktuellen Trinkwasserthematik zur Verfügung stehen“, heißt es in einer Aussendung der Stadtpresse. Außerdem wurde für Mittwochnachmittag eine Sitzung des Einsatzstabes unter Anwesenheit von Experten des Amtes der Kärntner Landesregierung anberaumt. Damit wurde bereits dem Kaiser-Ersuchen entsprochen. Diese Entscheidung wurde in der Sitzung des Einsatzstabes am Dienstagabend getroffen.