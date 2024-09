Auch am Montag können Stadt und die Stadtwerke Klagenfurt noch keine Entwarnung geben. Die Ergebnisse der Proben am Montag zeigen weiterhin eine Verunreinigung des Trinkwassers mit Enterokokken. Mehr als 100.000 Menschen müssen seit Freitag - nachdem die Grenzwertüberschreitung bei Routinekontrollen festgestellt wurde - ihr Wasser abkochen oder das Trinkwasser aus Flaschen beziehen.

Über das Wochenende wurden Tausende Wasserflaschen am Parkplatz der Stadtwerke in Klagenfurt gratis an Klagenfurter verteilt. Am Montag wurde die Wasserausgabe auf den Messeparkplatz verlegt: „8.000 Liter Wasser wurden bestellt, wie viel davon schlussendlich benötigt wird hängt von der Dauer der Verunreinigung ab“, teilt Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) mit und ergänzte, dass an Schulen, Kindergärten sowie Alten- und Pflegeheime Wasser ausgeliefert werde.

Wasser nicht horten

Die Verantwortlichen appellieren an die Anrainer Wasser nicht zu horten, Supermärkte würden ständig neue Lieferungen erhalten und kurzfristige Engpässe würden schnell aufgefüllt. Wie man mit Leitungswasser derzeit umgehen soll, erklärt eine Amtsärztin der Gesundheitsbehörde hier.

Indes geht die Ursachensuche für die Verunreinigung weiter, verspricht Stadtwerke Vorstand Erwin Smole, man sei dabei die Bereiche einzugrenzen. Brunnen und Hochbehälter seien sauer, die Verunreinigung werde weiter im Leitungsnetzt gesucht: „Sobald der Fehler gefunden und behoben ist können wir mit der Spülung der Leitungen beginnen“. Vor Donnerstag sei allerdings keine Entwarnung zu erwarten.