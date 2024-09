Seit vergangener Woche ist das Trinkwasser in Klagenfurt verunreinigt. Zunächst wurde am Mittwoch in einer von neuen Routineproben eine Belastung mit Enterokokken festgestellt. Bei weiteren zwölf Proben waren es dann sieben verseuchte, verteilt auf das gesamte Stadtgebiet. Das Gesundheitsamt sprach eine Warnung für über 100.000 Einwohner der Landeshauptstadt aus. Leitungswasser sollte nicht mehr getrunken werden ohne es zuvor für drei Minuten abzukochen.