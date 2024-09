Das Bundesheer wurde zum Assistenzeinsatz nach Klagenfurt angefordert, um bei der Trinkwasserversorgung der über 100.000 Einwohner der Landeshauptstadt zu helfen. „Ein Hilfeersuchen ist seitens der Stadtwerke an das Militärkommando Kärnten ergangen und wurde am Mittwoch genehmigt“, erklärt Oberst Thomas Enenkel vom Bundesheer.

Seit Donnerstag holen Bundesheersoldaten mit drei dafür zertifizierten Containern jeweils 10.000 Liter Wasser aus sauberen Hochbehältern und geben es am Messegelände in Klagenfurt aus. „Am Freitag, wenn der Hochwassereinsatz in Niederösterreich beendet ist, kommt sogar eine eigene Aufbereitungsanlage nach Klagenfurt“, erklärte Enenkel. Wasser werde dann direkt von einem Hydranten angezapft, mit UV-Licht behandelt und abgefüllt.“ Dann werde es möglich sein, 10.000 Liter Wasser pro Stunde zu reinigen und zu verteilen.

Oberst Thomas Enenkel koordiniert den Assistenzeinsatz des Bundesheeres in Klagenfurt © KLZ / Marko Petelin

Wasseraufbereitung

„Das wird dann am Messegelände an die Bevölkerung verteilt oder direkt an Schulen oder Altersheime geliefert“, sagt Enekel. Aufgebaut wird das Gerät am Samstag, danach werde man einen Testlauf durchführen, Proben entnehmen und sobald die Testung anzeigen würde, dass keine Verunreinigung besteht, werde sie in Betrieb genommen. „Der Test wird, wie bei allen anderen Proben, von der Gesundheitsbehörde durchgeführt. Die Ergebnisse gibt es binnen 48 Stunden. Am Montag geht die Anlage dann in Betrieb, erklärt der Sprecher des Militärkommandos Kärnten, Christoph Hofmeister gegenüber der Kleinen Zeitung.

Trinkwasser seit mehr als einer Woche verunreinigt

Seit vergangener Woche ist das Trinkwasser in Klagenfurt verunreinigt. Zunächst wurde am Mittwoch in einer von neuen Routineproben eine Belastung mit Enterokokken festgestellt. Bei weiteren zwölf Proben waren es dann sieben verseuchte, verteilt auf das gesamte Stadtgebiet. Das Gesundheitsamt sprach eine Warnung für über 100.000 Einwohner der Landeshauptstadt aus. Leitungswasser sollte nicht mehr getrunken werden, ohne es zuvor für drei Minuten abzukochen. Nun könnten die Leitungen mit Chlor gespült werden.

Seither würden täglich 20 Proben entnommen, um dem Ausgangspunkt der Verunreinigung näherzukommen. Jeweils nach 48 Stunden bekomme man das Ergebnis. „Wir versuchen, uns so der Quelle zu nähern, diese Suche ähnelt aber der einer Stecknadel im Heuhaufen“, wird Stadtwerke-Vorstand Erwin Smole nicht müde zu betonen. 50.000 Schnittstellen gäbe es im 900 Kilometer langen Leitungsnetz in Klagenfurt. Mit viel Pech würde man bei 20 Proben pro Tag in 2500 Tagen, oder etwas weniger als sieben Jahren die Ursache finden.

Der Rechnungshof warnte bereits zuvor mehrfach vor einem überalterten Leitungsnetz.