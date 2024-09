Es ist wie die Suche nach der Nadel im Heu-Haufen.

Das sagt Erwin Smole.

Smole ist der Vorstand der Klagenfurter Stadtwerke.

Smole meint damit, dass es schwer ist, die Ursache für die Verunreinigung des Klagenfurter Wassers zu finden.

Am Freitag, dem 20.09. hatte die Stadt der Bevölkerung mitgeteilt, dass man in der ganzen Stadt und in der Gemeinde Magdalensberg kein Leitungs-Wasser trinken soll.

Das Wasser ist mit Enterokokken verunreinigt.

Das sind Bakterien.

Gesundheitlich angeschlagene Menschen, Senioren und Kinder können davon Durchfall bekommen.

Es gibt auch für die nächsten Tage noch keine Entwarnung.

Auf der Suche

Wasser-Anlagen, Brunnen, Quellen oder Hochwasser-Behälter sind von den Bakterien aber nicht betroffen.

Das sagt Smole.

Am Montag hatte man bei Proben-Entnahme festgestellt, dass das Wasser noch immer mit Bakterien belastet ist.

Bei einer Proben-Entnahme wird ein Teil Wasser entnommen und untersucht.

Die Stadtwerke erklären, wie die Suche nach der schadhaften Stelle funktioniert.

Man versucht, der schadhaften Stelle näherzukommen.

Je mehr das Wasser an einer Stelle verunreinigt ist, desto näher ist man an der schadhaften Stelle.

Die Suche ist aber trotzdem schwierig.

Es kann eine Leitung bei Bau-Arbeiten beschädigt worden sein.

Aber auch ein Hydrant kann manipuliert worden sein.

Aus einem Hydranten bekommt die Feuerwehr das Wasser zum Löschen.

Auch ein Ventil bei einem Brunnen kann defekt sein.

Leider muss man nach den Kontrollen immer 48 Stunden warten, bis man die Ergebnisse von den Proben hat.

Seit Mittwoch

Vor kurzem wurde bekannt, dass das Wasser schon seit Mittwoch belastet ist.

Das sagt Nadja Ladurner.

Ladurner ist die Amtsärztin von Klagenfurt.

Ladurner sagt, dass es noch keine Durchfall-Erkrankungen vom Wasser gibt.

Sie sagt auch, dass eine Haus-Verwaltung die Verunreinigung entdeckt hat.

Die Stadtwerke haben die Belastung auch entdeckt.

Aber erst ein paar Tage später.

Das sagt Smole.

Das Trinkwasser wird regelmäßig untersucht.

Die Proben werden an unterschiedlichen Stellen alle 3 Wochen gemacht.

Außerdem wird das Leitung-System mit frischem Wasser ausgespült.

Man öffnet im Stadt-Gebiet dazu mehrere Hydranten.

Die Stadtwerke sagen, dass sie die Leitungen sehr stark durchspülen.

Man weiß aber nicht, wann das Wasser wieder trinkbar sein wird.

Gratis Wasser

In Klagenfurt gibt es die Abteilung für Soziales.

Von 8 Uhr bis 15 Uhr teilt die Stadt Klagenfurt jeden Tag Wasser für die Bevölkerung aus.

Es gibt kostenloses Wasser für Menschen die älter sind und für Menschen, die selber nicht mehr einkaufen gehen können.

Aber auch für Menschen mit einer körperlichen Erkrankung oder Behinderung.

Auch da hat Klagenfurt Wasser bereitgestellt.

Die Telefon-Nummer von der Abteilung ist: 0463 537 3755 oder 0664 961 51 16.

Wasser-Ausgabe

Die Stadt Klagenfurt bietet Wasser am Park-Platz 3 in den Kärntner Messen an.

Die Zufahrt ist in der Florian-Gröger-Straße.

Menschen, die nicht gehen können, sollen sich an die Abteilung für Soziales wenden.

Die Abteilung für Soziales bringt das Wasser für Alters-Heime, Schulen und Kinder-Gärten.

Das sagt Bürger-Meister Christian Scheider.

Wenn es gebraucht wird, gibt es die Wasser-Aktion länger.

Außerdem stellt die Abteilung für Soziales auch Wasser bereit.

Das Wasser wird jeden Tag von 8 bis 15 Uhr an alte oder körperlich behinderte Menschen verteilt.

Das meint Joachim Katzenberger.

Katzenberger ist der Leiter für die Soziale Abteilung beim Magistrat.

Er ist auch Ansprech-Partner für die Sozial-Ombuds-Stelle.

An eine Ombuds-Stelle kann man sich wenden, wenn man Hilfe braucht.

Die Telefon-Nummer ist 0463 537 3755 oder 0664 961 511 6.

In den Super-Märkten gibt es fast kein Wasser mehr.

Die Märkte bekommen noch mehr Wasser.

Das erzählt Spar-Sprecher Karl Dobrautz.

Die Kunden sollen sparsam mit dem Wasser umgehen.