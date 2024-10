In welchem olympischen Mannschaftssport ist Österreich am erfolgreichsten? Im Landhockey, wo etwa die Herren in der Halle Welt- und Europameister sind. Und, nächste Frage: Wer ist der wohl längstdienende und sportlichste Präsident des Landes? Reinhard Brantner. Der Grazer gründete vor 40 Jahren mit 16 Studienkollegen den Hockeyclub Graz. „Wir haben dann einen Präsidenten gebraucht und ich habe mich nicht gewehrt“, schmunzelt er. 23 Jahre war der Mathematik-Student damals.