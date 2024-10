Mit einem Irrglauben wird – ohne Pflug – gleich aufgeräumt: „Man muss schon erwähnen, dass es sich bei der Schneepflug-EM eigentlich um Schneepfluggeschicklichkeitsfahren handelt. Sonst glauben die Leute ja, wir haben einen an der Waffel, wenn wir im Spätsommer ohne Schnee eine Europameisterschaft austragen“, schmunzelt John Meierhofer. Als frisch gebackener Europameister ist der Mitarbeiter der Holding Graz jüngst vom Bewerb in Mendig in Deutschland zurückgekehrt. „Die EM ist das beste Trockentraining für den kommenden Winter“, blickt er auf seinen Triumph zurück. 26 Teams aus neun Ländern sind angetreten, am Ende strahlte der 28-jährige Seiersberger als Erster vom Stockerl.