Der nächste Winter kann kommen. Schüttelt Frau Holle ihre Kissen aus, sind die Grazer Straßen in guten Händen – in Meisterhänden sogar, wie sich diese Woche herausstellte. Bei der Europameisterschaft im Schneepflugfahren „Snow Plough Euro 24“ holte John Meierhofer den Titel nach Graz. Meierhofer, der in Seiersberg-Pirka zu Hause ist, ist bei der Holding Graz tätig. Er setzte sich gegen 25 Konkurrenten aus neun europäischen Ländern durch. Vertreten waren Teilnehmer aus Belgien, Deutschland, Frankreich, Kasachstan, Österreich, der Slowakei, aus Slowenien, Tschechien und Ungarn, die sich allesamt davor bei nationalen Bewerben als die Besten ihres Fachs erwiesen hatten.