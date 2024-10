Es treibt Sabine Trummer Jahr für Jahr an, den Läuferinnen und Läufern den Rahmen zu geben, der ihnen für ihre tollen Leistungen zusteht. Unabhängig davon, ob sie Erste oder Letzte sind, ob sie den Marathon laufen oder am Familienlauf teilnehmen. „Alle haben sich diesen Respekt und diese Wertschätzung verdient“, sagt die Grazerin, die seit vielen Jahren bei der Startnummernausgabe an vorderster Front steht und dabei zugleich Vorbild, Motivatorin und Ruhepol ist. Wie viele Jahre sie sich schon um den reibungslosen Ablauf kümmert, sagt sie mit einem Lachen, das weiß sie auf die Schnelle gar nicht, aber an die 18 werden es wohl sein. Der Graz-Marathon liegt ihr besonders am Herzen, und auch bei „Kärnten Läuft“ oder der Serie um den Grazathlon bewahrt sie bei der Anmeldung eine unerschütterliche Ruhe und Gelassenheit.