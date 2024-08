Als Langläuferin aufgewachsen kennt Barbara Jöbstl die Sport- und Rennszene wie ihre Westentasche. „Der Sport wurde mir in die Wiege gelegt“, sagt die 27-Jährige und fügt hinzu: „Meine Familie ist sehr sportlich, daher wurde ich auch so großgezogen.“ Die Klagenfurterin bestritt lange Langlaufwettkämpfe und sah so auch zahlreiche Sport-Events in ganz Österreich. Ihr Bruder Thomas Jöbstl war bis 2022 als nordischer Kombinierer Profi im österreichischen Skiverband. Er wurde unter anderem auch Juniorenweltmeister.