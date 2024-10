Zum 31. Mal läuft Graz am Marathon-Wochenende – und das heißt auch: Dort wo gelaufen wird, kann nicht gefahren werden. Grundsätzlich gilt: Spätestens ab Samstag, dem 12. Oktober, ist die Innenstadt mit dem Auto tendenziell zu meiden. Zu ersten Behinderungen im Bereich um die Oper kommt es bereits seit Dienstag. Die Franz Grad Allee ist überhaupt schon ab Donnerstag, 10. Oktober, 10 Uhr gesperrt und bleibt das auch bis Montagnacht. Der Burgring und der Opernring sind ab Samstag, 12 Uhr gesperrt, zwischen 17 und 18.30 Uhr kommt es auch am Samstag schon zu Sperren im Stadtpark und in der Erzherzog-Johann-Allee.