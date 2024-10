Größer könnte die Vorfreude auf das Marathon-Wochenende in Graz gar nicht sein. Erstmals werden mehr als 10.000 Teilnehmer in Graz laufen. Mehr noch: Die Marke von 11.000 Nennungen wird geknackt werden. „Wir sind wirklich erleichtert, nach der Pandemie diese Marke zu schaffen“, freut sich Organisator Michael Kummerer. 9200 Läufer und Läuferinnen haben 2019 – vor der Pandemie – für die Bewerbe in Graz genannt. Im Vorjahr waren es mit 9800 knapp unter 10.000 Sportlern, heuer eben 11.000.