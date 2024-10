Seit mehr als 37 Jahren gehört das Ehrenamt für Karl Kicker (76) fest zu seinem alltäglichen Leben. Den ersten Anstoß dazu gab ihm damals Pfarrer Pucher in Eggersdorf. „Er hat eine Predigt gehalten und alle, die Interesse hatten in den Pfarrhof eingeladen, dort bin ich dann halt hingegangen“, sagt Kicker. Aus Interesse wurde Passion, denn der 76-Jährige wurde kurzerhand zum Gründungsobmann der Vinzenzgemeinschaft in Eggersdorf. Was mit kleinen Schritten begonnen hat, wurde eine Welle der Nächstenliebe und Solidarität. Was ihn dabei bestätigt hat, ist vor allem sein Glaube: „Meine Einstellung ist, jeder Mensch ist ein Liebkind Gottes und so behandle ich ihn auch“, sagt Kicker.