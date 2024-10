Manchmal braucht man jemanden, der fest an einen glaubt, damit man beginnt an sich selbst zu glauben. „Unsere Aufgabe ist es, diese Menschen zu finden und sie mit Jugendlichen zu vernetzen“. Gabi Javornik und ihre Kolleginnen Barbara Krainer, Julia Unterberger und Sarah Schalk bilden das Grazer Team des Mentoring-Programms Sindbad. Ihre Mission ist es, Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten unabhängig von ihrer sozialen Herkunft miteinander in Kontakt zu bringen.