Songs von Tina Turner, Udo Jürgens und Joe Cocker gehen ihm leicht von der Hand. Herbert Schnalzer ist seit Jahrzehnten als Cover-Sänger in ganz Österreich unterwegs. Als Sänger der Band Egon 7 wurde er bekannt. Musik spielt aber bereits seit seiner Kindheit eine wichtige Rolle in seinem Leben. „Die Schnalzers sind eine sehr musikalische Familie“, erzählt er. Als Kind lernte er Klavier und spielte in der Blaskapelle. In seiner Jugend entdeckte er schließlich sein Talent Stimmen zu imitieren. Seine Lieblingsstimmen: Udo Jürgens, Tom Jones und Tina Turner. Ab dann war für ihn klar, er möchte beruflich auf großen Bühnen stehen.