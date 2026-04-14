Die KFZ-Haftpflichtversicherung ist eine gesetzlich vorgeschriebene Pflichtversicherung für Halter von Kraftfahrzeugen. „Der Schutz des geschädigten Dritten steht im Vordergrund“, sagt Rechtsanwältin Stefanie Köffel aus Klagenfurt. Wenn ein Autofahrer eine andere Person verletzt oder tötet oder fremdes Eigentum beschädigt, muss die KFZ-Haftpflicht Entschädigung zahlen. Doch was ist bei Alkohol am Steuer?

Alkohol und Fahrerflucht

„Selbst wenn der Fahrzeugbesitzer, als Versicherungsnehmer, seine vertraglichen Pflichten grob verletzt – zum Beispiel durch Alkohol am Steuer, Fahren ohne Lenkberechtigung oder Fahrerflucht – bleibt die Leistungspflicht des Versicherers gegenüber dem geschädigten Dritten grundsätzlich bestehen. Die Versicherung muss den Schaden des Opfers also in jedem Fall ersetzen, auch wenn sie gegenüber dem eigenen Versicherungsnehmer eigentlich leistungsfrei wäre“, erklärt Köffel. „Nachdem der Versicherer den Dritten entschädigt hat, kann er jedoch beim pflichtwidrig handelnden Versicherungsnehmer oder mitversicherten Fahrer Regress nehmen.“ Pro Versicherungsfall können maximal 22.000 Euro zurückgefordert werden.

Bis 22.000 Euro

Beispiel Alkohol am Steuer: Verursacht ein alkoholisierter Lenker einen Unfall, bei dem ein Dritter geschädigt wird, muss seine KFZ-Haftpflichtversicherung den Schaden des Opfers zur Gänze (bis zur Versicherungssumme) bezahlen. Anschließend kann die Versicherung aber vom Lenker bis zu 11.000 Euro zurückfordern, bei mehreren Obliegenheitsverletzungen im selben Fall höchstens 22.000 Euro.