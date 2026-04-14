Die Zahl ist schwer zu fassen: Exakt 23.198 Mal blitzte das stationäre Radar auf der Pyhrnpass-Bundesstraße an der nordöstlichen Einfahrt von Liezen im vergangenen Jahr: ein extrem hoher Wert, selbst steiermark- und österreichweit betrachtet. Erklärbar ist das am ehesten damit, dass die breite Bundesstraße direkt ins Ortsgebiet führt und der Verkehr relativ rasch zunächst auf 70 und dann auf 50 km/h heruntergeregelt wird.

Wie exorbitant hoch die Blitzzahl des „Pyhrn-Radars“ ist, zeigt der Vergleich mit den mobilen Radarmessungen der Polizei Liezen. „Wir verzeichnen um die 1000 gemessenen Übertretungen im Jahr“, erklärt Postenkommandant Raimund Sulzbacher. Man sei als Exekutive eher präventiv tätig, brauche ein relativ gerades Stück zum Messen und wolle nicht in die Nähe von Wegelagerei gerückt werden. Er verrät Details zum Pyhrn-Radarkasten: Die Blitzanzahl könnte sich künftig noch einmal erhöhen, weil erst seit 1. Dezember 2025 in beide Fahrtrichtungen gemessen wird. Und gleich zweimal sei der Radarkasten zu Beginn mutwillig zerstört worden.

Vier Radarkästen im Bezirk

Wie viele „Blitzer“ es im Bezirk insgesamt gibt, weiß Gerald Bogensberger, zuständiger Referent der Bezirkshauptmannschaft Liezen: „Wir haben vier stationäre Radarstationen. Jene bei der Umfahrung Stainach und in Krottendorf in Mitterberg/St. Martin waren 2025 wegen Wartungsarbeiten nicht in Betrieb. Beim Radarkasten auf der Ennstal-Bundesstraße in Haus (80 km/h-Beschränkung) wurde im Vorjahr 5806 Mal wegen Geschwindigkeitsübertretungen ausgelöst.“

Ausgewertet werden die geblitzten Übertretungen von der Landesverkehrsabteilung der Polizei mit Hilfe eines Datensticks. Nach dem Ausmaß der Geschwindigkeitsübertretung richtet sich die Höhe der Strafe, meistens eine Geldbuße, ausgestellt von der BH Liezen. „Es gibt definitiv auch Führerscheinabnahmen, die Masse ist das aber nicht“, weiß Gerald Bogensberger. Bei einer Überschreitung von mehr als 40 km/h innerhalb und von mehr als 50 km/h außerhalb des Ortsgebietes ist der Schein weg. Wo stationäre Radarkästen aufgestellt werden, wird durch Sachverständige und in einem Verfahren festgelegt.

Autofahrerclub sieht Radar teils gerechtfertigt

Zurück zum „Pyhrn-Blitzer“: Um für den Artikel Fotoaufnahmen vom Radarkasten zu machen, braucht es Respekt. Die Tachonadel im Auto pendelt sich eher bei 40 km/h als bei 50 km/h ein. Tatsächlich sieht man das Radargerät, das sich bei der Ausfahrt von Liezen zwischen zwei Hecken bei einem Brückengeländer in eine Plastikverschalung hineinduckt, erst im letzten Moment. Und natürlich will man bei den Aufnahmen nicht selbst am Radarfoto sein. Dass das Radar scharf, also in Betrieb ist, sieht man sofort: Es blitzt schon beim dritten Fahrzeug, das vorbeifährt.

Was sagen Autofahrerclubs zur hohen Blitzanzahl und den daraus resultierenden Strafen? „Wir haben uns die Platzierung des Radars online auf Google Maps angeschaut. Das Wohngebiet geht dort los. Wenn die Geschwindigkeitsübertretung hoch ausfällt, ist das sicher gerechtfertigt. Bei geringfügigen Übertretungen muss man fragen, ob das, obwohl rechtlich eindeutig, auch fair ist“, so ARBÖ-Sprecher Sebastian Obrecht. „Bei Beschränkungen, die nicht als logisch erkannt werden, sieht man häufiger Übertretungen. Möglich wäre eine Zusatztafel Wohngebiet“, sagt Martin Hoffer vom ÖAMTC.