Personalrochade mit Seltenheitswert an der Spitze der Polizei in Liezen: Die gebürtige Ennstalerin Tanja Zefferer folgt auf Siegmund Schnabl nach. Der 65-Jährige ging nach sechs Jahren als Bezirkspolizeikommandant mit Ende März in Pension (wir berichteten). Die 38-Jährige übernahm mit 1. April nahtlos die Stelle als oberste Polizistin des Bezirkes. Sie ist damit die einzige Frau in dieser Position und laut Nachfrage beim Landespolizeikommando Steiermark auch die erste.

„Es ist eine große Ehre, im eigenen Bezirk und einem tatkräftigen Kommandanten nachzufolgen“, sagt Zefferer selbst. Sie trete diesen Posten mit „Respekt vor der neuen Aufgabe in einem veranstaltungsintensiven Bezirk und sicher nicht immer leichten Entscheidungen“ an. Neu in der Führungsverantwortung ist die in Gröbming wohnhafte Polizistin nicht, ist sie doch seit 2021 stellvertretende Bezirkspolizeikommandantin.

Seit fast 20 Jahren im Dienst

2007 startete Zefferer ihre Karriere bei der Exekutive. Nach der Grundausbildung versah sie ihren Dienst in Salzburg, 2014 und 2015 hat sie den Kurs für dienstführende Beamte absolviert. Während ihrer Laufbahn war die 38-Jährige unter anderem dem Landeskriminalamt Salzburg und dem Bundeskriminalamt zugeteilt, 2017 begann sie das dreijährige Bachelorstudium „Polizeiliche Führung“ an der FH Wien, danach den Masterstudiengang „Strategisches Sicherheitsmanagement“.