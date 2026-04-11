Unter der Leitung der Landesverkehrsabteilung der Landespolizeidirektion Kärnten fand von Freitag auf Samstag eine landesweite Schwerpunktaktion gegen Alkohol und Drogen am Steuer statt.

Alkohol am Steuer

Das Ergebnis ist ernüchternd: Es wurden insgesamt 15 Führerscheine wegen Lenken eines Fahrzeuges unter Alkoholeinfluss und fünf Führerscheine wegen Drogen am Steuer abgenommen.

Zusätzlich wurden neun Minderalkoholisierungen festgestellt.

Hunderte Anzeigen und Organmandate

207 Anzeigen gab es wegen sonstiger Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung und gegen das Kraftfahrzeuggesetz. 282 Organmandate wurden eingehoben.